ماذا عن الأردن وإيطاليا؟.. مطار معيتيقة يعلن عودة الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا

أخبار ليبيا 24 –خاص

أعلن مدير عام مطار معيتيقة الدولي، لطفي الطبيب عن تسيير رحلات جوية بين مطاري “لوكا” بمالطا ومعيتيقة بطرابلس؛ وذلك من خلال شركة الطيران المالطية “ميدافيا”.

وقال الطبيب في تصريح لـ اخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، إن شركة “ميدافيا”، ستسير الرحلات بنظام الوصلات العارضة “الشارتر”.

بواقع يومين من كل أسبوع، لافتاً أنها ستشرع بقبول الركاب ابتداءً من يوم الخميس المقبل.

وفد أردني يزور طرابلس للوقوف على إمكانية عودة الرحلات

وأوضح الطبيب، أن وفداً من مصلحة الطيران المدني الأردني والشركة الملكية الاردنية للطيران، زارت مطار معيتيقة الدولي، للوقوف على إجراءاته التشغيلية ومدى امتثالها للمتطلبات الدولية.

وأيضا لتحديد إمكانية تسيير خط مباشر بين الاردن وطرابلس ضمن جدول رحلات مطار معيتيقة 2021.

مشيراً إلى أن الوفد انهى مهمته التي استمرت ليومين، وفي انتظار الرد منهم حول امكانية عودة الخط المباشر.

حقيقة عودة الرحلات بين طرابلس إيطاليا عبر فيزا محلية

وعن الأنباء المتداولة عن عودة الرحلات الداخلية بين إيطاليا وطرابلس في شهر ديسمبر، والدخول إلى إيطاليا عن طريق فيزا محلية إيطالية قال الطبيب: “ليس لدي أي معلومات في هذا الشأن”

مشيرا أنه ليس هناك توضيح رسمي في الخصوص حتى اللحظة.