ماذا عن الأردن وإيطاليا؟.. مطار معيتيقة يعلن عودة الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا

1 نوفمبر، 2021 11:38 م
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جدول رحلات مطار معيتيقة 2021
مطار معيتيقة الدولي

أخبار ليبيا 24 –خاص

أعلن مدير عام مطار معيتيقة الدولي، لطفي الطبيب عن تسيير رحلات جوية بين مطاري “لوكا” بمالطا ومعيتيقة بطرابلس؛ وذلك من خلال شركة الطيران المالطية “ميدافيا”.

وقال الطبيب في تصريح لـ اخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، إن شركة “ميدافيا”، ستسير الرحلات بنظام الوصلات العارضة “الشارتر”.

بواقع يومين من كل أسبوع، لافتاً أنها ستشرع بقبول الركاب ابتداءً من يوم الخميس المقبل.

جدول رحلات مطار معيتيقة 2021
مالطا

وفد أردني يزور طرابلس للوقوف على إمكانية عودة الرحلات

وأوضح الطبيب، أن وفداً من مصلحة الطيران المدني الأردني والشركة الملكية الاردنية للطيران، زارت مطار معيتيقة الدولي، للوقوف على إجراءاته التشغيلية ومدى امتثالها للمتطلبات الدولية.

وأيضا لتحديد إمكانية تسيير خط مباشر بين الاردن وطرابلس ضمن جدول رحلات مطار معيتيقة 2021. 

مشيراً إلى أن الوفد انهى مهمته التي استمرت ليومين، وفي انتظار الرد منهم حول امكانية عودة الخط المباشر.

جدول رحلات مطار معيتيقة 2021
الأردن

حقيقة عودة الرحلات بين طرابلس إيطاليا عبر فيزا محلية

وعن الأنباء المتداولة عن عودة الرحلات الداخلية بين إيطاليا وطرابلس في شهر ديسمبر، والدخول إلى إيطاليا عن طريق فيزا محلية إيطالية قال الطبيب: “ليس لدي أي معلومات في هذا الشأن”

مشيرا أنه ليس هناك توضيح رسمي في الخصوص حتى اللحظة.

جدول رحلات مطار معيتيقة 2021
إيطاليا
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1 نوفمبر، 2021 11:38 م
21

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