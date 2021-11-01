ما قصة السيول في تاكنس وما المساعدات التي قدمتها الحكومة؟

أخبار ليبيا24

أكد، مستشفى تاكنس العام، عدم تسجيل أي خسائر بشرية نتيجة السيول الجارفة التي اجتاحت البلدة خلال اليومين الماضيين.

وشهدت تاكنس (127 كم) شرق مدينة بنغازي هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول الجارفة.

وقال، مدير مكتب الإعلام بمستشفى تاكنس العام، رشيد أبوبكر، لأخبار ليبيا24، الأحد، إنهم لم يسجلوا أية حالات وفيات بسبب السيول.

وأوضح أبوبكر، أن المنطقة شهدت حاله من الذعر والخوف والهلع، بين المواطنين، وأكد أنه لم تسجل أي إصابات خطيرة.

وأضاف، أنه سجلت بعض الجروح الخفيفة والمتوسطة فقط، لدى بعض المواطنين، خلال عملية نقل أسرهم وإخراج ما يملكون من منازلهم.

https://twitter.com/elkhashmi/status/1454273626438606849

خسائر مادية نتيجة السيول

وقال، مدير مكتب الإعلام بمستشفى تاكنس العام، أنه تم رصد خسائر مادية في 73 منزلاً بثلاثة مناطق سكنية، وهي شعبية الملك إدريس، حيث تعرض 35 منزلاً لأضرار كاملة، وقطع التيار الكهربائي على المنطقة نتيجة السيول.

وأضاف، أن باقي المنازل المتضررة تقع بحي أحمد صالح والرويحل، كما تضررت سيارات المواطنين وبعض المحال التجارية.

مساعدات الحكومة

ونتيجة لتساقط الأمطار الغزيرة وجريان الأودية الجارفة، فقد قامت الحكومة، الأحد، بتعليمات من النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة، حسين القطراني، بتسليم دفعة من المعدات والمستلزمات الطبية لمستشفى تاكنس القروي.

وذكرت الحكومة، أن ذلك يأتي للرفع من حالة التأهب لدى المستشفى في حال حدوث أي طارئ خلال فصل الشتاء.

استقرار حالة الطقس

وأعلن، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن من المتوقع بقاء الطقس مستقرًا، مع وجود تكاثر للسحب على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وأوضحت الأرصاد، أن الرياح السائدة على أغلب المناطق من القطاع الجنوبي الغربي تؤدي إلى ارتفاع نسبيي في درجات الحرارة القصوى.

اعتدال في درجات الحرارة

وذكر، المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة هذا اليوم تتراوح ما بين (27) إلى (32) درجة مئوية.

وأوضح، أن درجات الحرارة ستكون معتدلة هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال الشرقي وتسجل ما بين (20) إلى (25) درجة مئوية.

وأكد، أن من المتوقع أن يبقي الوضع الجوي، كما هو عليه مع ارتفاع في درجات الحرارة عن معدلاتها الفصلية خلال باقي أيام الأسبوع على أغلب المناطق خاصة غرب ليبيا.