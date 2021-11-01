عملية إنقاذ جديدة لمهاجرين وإعادتهم إلى طرابلس

أخبار ليبيا24

أُنقذ 29 مهاجرًا غير شرعي من وسط البحر المتوسط بعدما حاولوا الهجرة في اتجاه أوروبا عبر قارب انطلق بهم من أحد شواطئ زوارة غرب ليبيا.

أتى ذلك في تغريدة، اليوم الإثنين، لوكالة الأمم المتحدة للاجئين في ليبيا.

وأعلنت، وكالة اللاجئين، إعادة 29 شخصًا بينهم 4 نساء و3 أطفال إلى طرابلس، حيث جرى تقديم المساعدات الطبية اللازمة لهم.

وذكرت، أنهم شرعوا قبل يوم واحد في الهجرة بحرًا من زوارة.

وكشفت الوكالة، إنه تم إعادة ما يقرب من 28 ألف شخص هذا العام إلى ليبيا من قبل خفر السواحل الليبي.

🚨92 persons were returned to Tripoli last night, among them 4 women & 3 children. They embarked one day earlier from Zwara. UNHCR & IOM provided medical aid, food and water to all persons disembarked. Nearly 28,000 persons were returned this year to Libya by coastal security. pic.twitter.com/ReJAWkiPOh — UNHCR Libya (@UNHCRLibya) November 1, 2021

عمليات إنقاذ لمهاجرين

وفي السياق، ذكرت رئاسة القوات البحرية، أنه تم في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية إنقاذ حياة 56 مهاجرًا من جنسيات أفريقية تم تحويل 4 منهم للمستشفى.

وذكرت الرئاسة، أن عملية الإنقاذ جرت بينما كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأوضحت، أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) لعملية الإنقاذ والانتشال، حيث قام عناصر جهاز حرس السواحل بدورهم على أكمل وجه.

وأضافت، أنه فور اتمام عملية الإنقاذ تم الإنزال في نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية وتم تسليمهم إلي شرطة الهجرة غير الشرعية.

ترحيل طوعي

وفي، إطار عمليات من ليبيا إلى بلدانهم، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، السبت، ترحيل 140 بنغاليا، بينهم 9 حالات مرضية إلى بلادهم.

وأكدت المنظمة، أن المهاجرين المُرحلين أُجريت لهم فحوصات طبية واختبارات لـ “كورونا”، وذلك قبل صعودهم على متن الطائرة.

وأضافت، أن هذه تعتبر أول رحلة طوعية للعودة الإنسانية، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية، وتزويدهم بمعدات الوقاية الشخصية.

وذكرت المنظمة، أن أكثر من 53 ألف مهاجر، تمت إعادتهم إلى بلادهم، بدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق الهجرة الإيطالي.

وشهد شهر أكتوبر الماضي ترحيل 127 مهاجرًا غامبيًا، كانوا محتجزين في طرابلس إلى بلادهم.

وهذه كانت أول عملية منذ تعليق برنامج العودة الطوعية من الأراضي الليبية قبل أشهر.

إدانات سابقة

وأدانت، المنظمة الدولية للهجرة، مقتل ستة مهاجرين وإصابة 24 آخرين على الأقل، في مركز احتجاز المباني في طرابلس.

وذكرت المنظمة، أن المهاجرين تعرضوا لإطلاق نار من قبل حراس مسلحين، عقب أعمال شغب ومحاولة للفرار، يوم 08 أكتوبر الماضي.

ووصفت المنظمة، في بيان، عملية القتل بأنها وحشية، مستنكرة استخدام الذخيرة الحية ضد المهاجرين “المحتجين على ظروف الاحتجاز المروعة”.

وذكرت المنظمة، أنه قبل حادثة إطلاق النار، اعتقل أكثر من 3400 مهاجر، بينهم 356 امرأة و144 طفلا، في مركز المباني المكتظ.

وقالت، “كان الكثيرون منهم قد اعتقلوا، بشكل تعسفي، خلال مداهمات، الأسبوع الماضي، في ضاحية قرقارش”.