عملية إنقاذ جديدة لمهاجرين وإعادتهم إلى طرابلس

أخبار ليبيا24

أُنقذ 29 مهاجرًا غير شرعي من وسط البحر المتوسط بعدما حاولوا الهجرة في اتجاه أوروبا عبر قارب انطلق بهم من أحد شواطئ زوارة غرب ليبيا.

أتى ذلك في تغريدة، اليوم الإثنين، لوكالة الأمم المتحدة للاجئين في ليبيا.

وأعلنت، وكالة اللاجئين، إعادة 29 شخصًا بينهم 4 نساء و3 أطفال إلى طرابلس، حيث جرى تقديم المساعدات الطبية اللازمة لهم.

وذكرت، أنهم شرعوا قبل يوم واحد في الهجرة بحرًا من زوارة.

وكشفت الوكالة، إنه تم إعادة ما يقرب من 28 ألف شخص هذا العام إلى ليبيا من قبل خفر السواحل الليبي.

🚨92 persons were returned to Tripoli last night, among them 4 women & 3 children. They embarked one day earlier from Zwara.

UNHCR & IOM provided medical aid, food and water to all persons disembarked.

Nearly 28,000 persons were returned this year to Libya by coastal security. pic.twitter.com/ReJAWkiPOh

— UNHCR Libya (@UNHCRLibya) November 1, 2021