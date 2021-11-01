مفوضية الانتخابات تخاطب المنظمات الدولية بشأن طلبات المراقبة الانتخابية

1 نوفمبر، 2021 8:21 م
18
الانتخابات الليبية 2021
الانتخابات الليبية الرئاسية والبرلمانية المقبلة

أخبار ليبيا 24

خاطبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، المنظمات الدولية الراغبة في المراقبة على الانتخابات الليبية 2021.

وطالبت المفوضية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك، المنظمات المعنية؛ بالتقدم بطلب رسمي للمراقبة موجه لمجلس المفوضية.

وبهدف بيان الآلية التي يتم من خلالها اتمام الإجراءات، قالت: “إن الطلب يجب إرفاقه بكشف بأسماء المراقبين وأرقام جوازات سفرهم”.

وذلك بهدف تسهيل إجراءات الدخول، ومنحهم تأشيرات الدخول إلى ليبيا.

كيفية اتمام الإجراءات

وأشارت مفوضية الانتخابات، إلى أن عملية إتمام إجراءات الاعتماد للمراقبين التابعين للمنظمات الدولية، واستلام البطاقات، يتم بإدارتها العامة عن طريق قسم العمليات الخارجية، عبر البريد الإلكتروني إضغط هنا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تتبعها المفوضية؛ استعداداً للانتخابات الليبية 2021.

الانتخابات الليبية الرئاسية والبرلمانية المقبلة
الانتخابات الليبية 2021

سجل الناخبين

يذكر أن المفوضية انتهت في منتصف سبتمبر الماضي من مرحلة تسجيل الناخبين الراغبين في التصويت في الانتخابات الليبية الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وقالت المفوضية أن العدد النهائي للمسجلين بمنظومة الناخبين بالداخل والخارج الخاصة بالانتخابات الليبية 2021،  وصل إلى”2,865,624″ ناخباً من بينهم “1,628,305” من الرجال، و”1,237,319″ من النساء.

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1 نوفمبر، 2021 8:21 م
18

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