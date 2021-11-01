تقرير .. “127” نادي يتنافسون في دوري الدرجة الثانية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم إطلاق قرار حدد من خلاله آلية ونظام مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2021-2022 .

ولم يحدد الاتحاد موعد انطلاق المسابقة ولكن وبحسب المراقبين والمتابعين فأن الموعد سيكون شهر ديسمبر المقبل، وذلك لإعطاء الفرصة للأندية للاستعداد .

وبحسب قرار الاتحاد الليبي الذي أطلعت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه فأن المسابقة ستضم “127” نادي تنتمي لثمانية اتحادات فرعية .

هذا وستقام المسابقة في مرحلة أولى على مستوى الاتحادات الفرعية، حيث يحدد كل اتحاد فرعي نظام التنافس في هذه المرحلة .

عدد المتأهلين

وبعد انتهاء المرحلة الأولى والتي يتأهل منها فريق واحد من كل”4″ فرق في كل مجموعة ليصبح عدد المتأهلين عن الاتحادات الفرعية الثمانية “30” نادي .

وبحسب النظام الذي سيتبع سيكون التأهل على النحو التالي الاتحاد الفرعي البطنان فريقين .

الاتحاد الفرعي الجبل الأخضر 4 فرق .

الاتحاد الفرعي خليج سرت 4 فرق .

الاتحاد الفرعي بنغازي 4 فرق .

الاتحاد الفرعي مصراته فريقين .

الاتحاد الفرعي طرابلس 6 فرق .

الاتحاد الفرعي المنطقة الغربية 4 فرق .

الاتحاد الفرعي المنطقة الجنوبية 4 فرق .

آلية الهبوط

وعن آلية الهبوط ترك تحديدها للاتحادات الفرعية بكل منطقه، بحيث تكون نسبة الهبوط للدرجة الثالثة لا تتعدى فريق عن كل 4 فرق.

هذا ويضم الاتحاد الفرعي طبرق “8” أنديه هي الهلال – البطنان – الشباب -المولدية -حطين -المحلة -بدر الجغبوب – الخليج .

الاتحادات الفرعية

ويضم الاتحاد الفرعي الجبل الأخضر 16 نادي هي العين – البروق – التلال -الأنصار – الفداء – الاستقلال البيضاء – الانتصار – الترجي – الجزيرة – الجلاء -الشلال – النجوم درنة – النوارس – الصفاء -نجوم الريف – الترجي العويليه.

وبالنسبة للاتحاد الفرعي بنغازي فيضم “16” نادي هي “الحرية – خالد بن الوليد – النجم الساحلي – السلفيوم – الإصرار – السلاوي – المجاهد – الرجمهً – قاريونس -أطلس – النهر – الشعلة – المختار – الهدف – السواحل – العروبة” .

وأما الاتحاد الفرعي خليج سرت يضم “17” نادي وهي الصحاري – الفتح – اللبه -الهوارية – والاتحاد الكفرة – الواحات – الخليج – الشروق – البروق – الخور-راسكو – صقور الخليج – الأجيال – شباب النوفليه – التضامن – التوعية -الاخاءهون .

والاتحاد الفرعي مصراتة فوصل عدد الأندية به إلى “10” هي الأهلي مصراته -الشموع النجم الريفي – الإشعاع – الجهاد – الريف – الفجر الجديد – الظهرة بن وليد – الأهلي بن وليد – ماجر زليتن .

هذا ويضم الاتحاد الفرعي طرابلس “24” نادي وهي زناتة – القادسية -الشارع الغربي – اتحاد تاورغاء – السبيعة – الحميدية – الأمواج الزرقاء – فشلوم – النجوم الرياضي – الفتح – النجمة العامرية – الشباب الوحدوي -الشباب العربي – غوط الشعال – نجوم قرقارش – الكريمية – التحرير -التضامن – شهداء عبد الجليل – النور سوق الخميس – الساحل – العلمين -شباب الغار – العلمين .

وأما الاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية فيضم “18” فريق هي الشاطي- نجوم الصابرية -الوطن العربي – العروبة – الانتصار – السكة – الشبيبة – البلاغ – خالد بن الوليد – النصر الزنتان – ككلة – اتحاد غريان – الإصلاح نالوت – جبل الاصابعة – ناصر غريان – الأهلي غريان – بن زيدون – المنشية الجميل .

وبالنسبة للاتحاد الفرعي المنطقة الجنوبية يضم “18” فريق هي الجزيرة – القلعة -الوداد – التحدي مرزق – الوادي الاخضر – اسامة – الوفاء – الطليعة – المهاري -التسامح – الهاني- الربيع – فارس – نجوم الشاطئ – الخلود – الطموح – يثرب – الجيل الصاعد .