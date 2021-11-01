اللافي يوضح تفاصيل مبادرته لمعالجة المختنقات التشريعية للانتخابات

أخبارليبيا24

أوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي اليوم الإثنين. أن الهدف من مبادرته كان لضمان سلامة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشار اللافي في مؤتمر صحفي إلى الغموض الذي صاحب القوانين الصادرة من السلطة التشريعية وتعديلاتها.

وأوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي أن القوانين الصادرة اعترضت عليها السلطة الاستشارية ممثلة في مجلس الدولة، الأمر الذي يشكل خرقاً لسلامة الإجراءات.

وأكد اللافي بأن المبادرة لا تعرقل إجراء الانتخابات ولا عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي أعلنت جاهزيتها لتنظيمها في أفضل الظروف.

وأوضح أن توافق الأطراف السياسية هي الطريقة المثلى لضمان نجاح الانتخابات، لاسيما ما يتعلق بإصدار القوانين الخاصة بها.

وشدد على ضرورة وجود كافة الضمانات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وقبول جميع الأطراف بنتائجه.

وأضاف أن مبادرته ارتكزت على ضرورة جمع مجلسي النواب والدولة لحل المختنق القانوني، وتحقيق شرط التوافق بإصدار التشريعات والقوانين اللازمة.

وأفاد أن مفتاح تحديد كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لا يجب ان يبقى لدى أحد الأطراف السياسية، من أجل ضمان سلامتها ونجاحها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.