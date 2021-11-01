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أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي أمس الأحد البدء في تسيير الرحلات بين مطاري لوكا الدولي بمالطا ومعيتيقة.

وأوضحت إدارة المطار أن استئناف الرحلات ستكون بنظام الرحلات العارضة “تشارتر” يومي الثنين والخميس من كل أسبوع.

وأشارت إدارة مطار معيتيقة الدولي إلى أنها ستشرع في قبول الركاب من مطار معيتيقة اعتبارا من اليوم الإثنين.

وفي سبتمبر الماضي استأنفت تم تسيير أولى الرحلات الجوية من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار القاهرة الدولي بعد توقف دام 7 سنوات.

وأشاد حينها رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، بالرحلة، متعهدا بمزيد من الخدمات في الفترة المقبلة.

الدبيبة قال في تغريدة له عبر تويتر “بعد ثمان سنوات الخطوط الأفريقية تقلع لمطار القاهرة في خطوة تسهل على أهلي معاناة السفر ونعدكم مازال هناك الكثير في هذا الملف. لن نخذلكم”.

وأصدرت، إدارة مطار معيتيقة، اليوم الإثنين، تنبيها للمسافرين، بمنع حمل المواد الغذائية والسلع التموينية أثناء سفرهم للخارج عبر المطار.

وكتب، المركز الإعلامي لمطار معيتيقة، بأنه “على جميع السادة المسافرين عبر مطار معيتيقة الدولي يمنع منعا باتا حمل المواد الغذائية أو السلع التموينية أثناء سفرهم عن طريق مطار معيتيقة الدولي هذا للعلم”.