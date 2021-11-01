بيع طير جارح في ليبيا بأكثر من 2 مليون دينار ليبي

1 نوفمبر، 2021 10:05 ص
32
بيع طير جارح في ليبيا بنحو نصف مليون دولار أمريكي

أخبار ليبيا24

بيِع، طير جارح في ليبيا من نوع الشاهين “بحارية” بمزاد علني في طبرق، مساء الأحد،  بـ 2 وربع مليون دينار ليبي، نحو (نصف مليون دولار أمريكي) محطمًا رقمًا قياسيًا في أسعار الطيور البرية الجارحة.

وتشهد، ليبيا في هذه الأوقات من السنة عملية لصيد الصقور بأنواعها. ويكون الصيادون (الرمّاكة) في انتظار مرور الطيور الحرة خلال موسم الهجرة من الشمال إلى الجنوب.

وجرت، على منصات التواصل الاجتماعي، نشر فيديوهات مباشرة للمزاد العلني، حيث وجّهت المباركة للبائع الطائر والشاري.

 

الوسوم
1 نوفمبر، 2021 10:05 ص
32

مقالات ذات صلة

نجاح العسبلي

العسبلي: الانتهاء من إدخال ومطابقة بيانات العاملين بمصلحة المرافق التعليمية 

1 نوفمبر، 2021 1:53 م
أُنقذ 29 مهاجرًا غير شرعي من وسط البحر المتوسط بعدما حاولوا الهجرة في اتجاه أوروبا

عملية إنقاذ جديدة لمهاجرين وإعادتهم إلى طرابلس

1 نوفمبر، 2021 12:57 م
أمطار قوية تسبب في سيول جارفة في بلدة تاكنس في شرق ليبيا

ما قصة السيول في تاكنس وما المساعدات التي قدمتها الحكومة؟

1 نوفمبر، 2021 11:30 ص

الليبية للإغاثة تستهدف عدد “165” أسرة فقيرة في طبرق

1 نوفمبر، 2021 1:28 ص
زر الذهاب إلى الأعلى