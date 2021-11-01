بيع طير جارح في ليبيا بأكثر من 2 مليون دينار ليبي

أخبار ليبيا24

بيِع، طير جارح في ليبيا من نوع الشاهين “بحارية” بمزاد علني في طبرق، مساء الأحد، بـ 2 وربع مليون دينار ليبي، نحو (نصف مليون دولار أمريكي) محطمًا رقمًا قياسيًا في أسعار الطيور البرية الجارحة.

وتشهد، ليبيا في هذه الأوقات من السنة عملية لصيد الصقور بأنواعها. ويكون الصيادون (الرمّاكة) في انتظار مرور الطيور الحرة خلال موسم الهجرة من الشمال إلى الجنوب.

وجرت، على منصات التواصل الاجتماعي، نشر فيديوهات مباشرة للمزاد العلني، حيث وجّهت المباركة للبائع الطائر والشاري.

لأول مره في تاريخ #ليبيا .. بيع صقر نوع "بحارية حرة" في مزاد بمدينة #طبرق بمبلغ 2 مليون و250 ألف pic.twitter.com/b95rUdj8dX — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) October 31, 2021