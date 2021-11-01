بوجناح يبحث مشاكل منطقة تهالا

1 نوفمبر، 2021 6:52 م
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بوجناح

أخبار ليبيا24_متابعات

بحث نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح اليوم الاثنين مع وفد بلدية غات نتائج الزيارة التي قام بها وفد الحكومة في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس

وأوضح بوجناح على فيسبوك أن الاجتماع ناقش على أوضاع واحتياجات البلدية ومنطقة تهالا.

وبحث الأجتماع المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات.

كما أكد الاجتماع على ضرورة العمل على صيانة الطرق والاهتمام بالمنافذ الحدودية.

وأشار الاجتماع جعل مستشفى المدينة مقصد المرضى من كل المناطق وتوفير الوقود.

ونوه الاجتماع لضرورة دعم مديريات الأمن والوحدات العسكرية لأهميتها في استتاب الأمن واستقرار المدينة.

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1 نوفمبر، 2021 6:52 م
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