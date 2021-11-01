بعد حظر نقل السلع الغذائية بمطار معيتيقة.. ماذا تعرف عن المواد المحظورة بالطائرات؟

العنوان-طرابلس

أصدرت، إدارة مطار معيتيقة، اليوم الإثنين، تنبيها للمسافرين، بمنع حمل المواد الغذائية والسلع التموينية أثناء سفرهم للخارج عبر المطار.

وكتب، المركز الإعلامي لمطار معيتيقة، بأنه “على جميع السادة المسافرين عبر مطار معيتيقة الدولي يمنع منعا باتا حمل المواد الغدائية أو السلع التموينية أثناء سفرهم عن طريق مطار معيتيقة الدولي هذا للعلم”.

أمتعة محظورة على الطائرات

ووضع، الاتحاد الدولي للنقل الجوي مجموعة من الأشياء التي يجب على المسافرين عدم اصطحابها معهم أثناء رحلاتهم الجوية.

ويأتي ذلك حفاظًا على سلامة الركاب من أي مخاطر قد تنجم عن تلك المواد.

المواد المحظور نقلها في حقيبة اليد

وتشمل المواد المحظور نقلها في حقيبة اليد، كما هو مُبين لدى الخطوط الجوية الأفريقية، الأسلحة بكل أنواعها بما في ذلك المقلدة منها والألعاب النارية والمتفجرات.

كما أنها تشمل السكاكين بجميع الأنواع والأحجام وشفرات الحلاقة والمفاتيح المعدنية.

إضافة إلى ذلك فإن المواد التي تنبعت منها غازات أو مواد ضارة، وكذلك عصا المشي ذات الأطراف المعدنية، والمواد المتفجرة والقابلة للاشتعال.

وتشمل المواد المحظورة أيضًا مضارب البيسبول والجولف وعصا البلياردو والتزلج وأي مواد يمكن استعمالها للأذى.

وعلاوة على ذلك فإن مفك البراغي بكل أنواعه، وكذلك إبر الحياكة وسلاسل الدرجات.

المواد المحظور نقلها كأمتعة مسجلة

ومن بين المواد المحظور نقلها مع المسافرين حقائب العمل وصناديق الدبلوماسيين التي تحتوي على أدوات تنبيه داخلية.

كما يمنع حمل البطاريات (الغير قابلة للشحن) مع استثناء بطاريات الهواتف النقالة والمذكرات الإلكترونية (القابلة للشحن).

ويحظر على المسافرين حمل المتفجرات الذخيرية والألعاب النارية، وكذلك الغازات القابلة وغير القابلة للاشتعال والبارودية والمجمدة والسامة. كما يمنع نقل وقود القداحات وغاز الطهي.

كما يحظر نقل الغازات مزعجة مثل رداد الفلفل والبوتاسيم، إضافة إلى الخراطيش الكربونية لتهيئة المياه المعدنية، وغاز البوتاين، وزجاجات الأكسجين وأسطوانات الغاز.

ومن بين المواد كذلك المواد الصلبة سهلة الاشتعال، مثل عود الكبريت والمواد التي تطلق غازات سامة عند تواصلها بالماء.

كما يحظر على المسافرين، نقل سوائل قابلة للاشتعال مثل الطلاء وغيرها من الخلطات، وكذلك المواد القابلة للأكسدة مثل المبيض والبروكسيد.

بالإضافة إلى ذلك؛ فإنه يمنع نقل مواد سامة ومعدية (فيروسات و بكتيريا)، وكذلك مواد مغناطسية ومواد أخرى يتم تصنيفها كمواد خطيرة، ومواد إشعاعية.

الاستثناءات

يستثني للمسافرين نقل بعض المستحضرات الصيدلانية والمواد المستعملة لأغراض طبية وأدوات النظافة، إذا تم تناولها بكميات صغيرة للاستعمال الشخصي.