قيمتها 4 مليار..تعرف على أغلى مجوهرات الملكة إليزابيث

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كشفت صحيفة ديلي إكسبريس عن قيمة مجوهرات ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وتقدر بحوالي 2.9 مليار إسترليني ما يُعادل 4 مليارات دولار.

وأشارت الصحيفة البريطانية لحصول الملكة على هذه المجوهرات كهدية من شخصيات ملكية وغيرها في العالم وأن أغلى قطعة هي تاج أورينتال سيركلت.

وأوضحت أن التاج قدر بنحو 6 ملايين جنيه ما ييعادل 8.3 مليون دولا مشيرة إلى أن التاج كان مملوكا للملكة فكتوريا التي توفيت عام 1901.

وقالت إن حجر أوبال بالتاج ارتبط بالشؤم وغيرته الملكة لحجر الياقوت الأحمر البورمي في العام 1901.

ونوهت أنه اوستوحي من الطراز المعماري لأباطرة المغول وزهور اللوتس جنوب آسيا.

وثاني أغلى قطعة امتلكتها إليزابيث البالغة من العمر 95 عامًا كما قالت الصحيفة تاج الملكة ماري وقيمته 5 ملايين جنيه ما يُعادل 7 ملايين دولار وصنع في العام 1919 وقد أعيد تصميمه من قلادة ارتدتها الملكة ماري في الأصل يوم زفافها في العام 1893.