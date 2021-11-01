 القطراني يتفقد أوضاع المتضررين من السيول بمنطقة سيدي مهيوس

أخبار ليبيا 24

تفقد النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني، بمرافقة وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم؛ منطقة سيدي مهيوس الواقعة جنوب بلدية المليطانية، للوقوف على حجم الأضرار ومعاينتها.

وأفاد الحساب الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في بيان، بأن زيارة «القطراني» جاءت في إطار تسيير المساعدات اللازمة للمناطق المتضررة جراء السيول خلال اليومين السابقين.

صيانة عاجلة

ولفت البيان، إلى أن القطراني استمع لإفادات المواطنين حول الأسباب التي أدت إلى وصول مياه الأمطار إلى التجمعات السكنية والتي أوضحوا من خلالها بأن جٌل عبّارات المياه وغرف تصريف مياه الأمطار مُهملة منذ فترة وتحتاج إلى صيانة عاجلة .

وشدد القطراني على أنه سيتم توفير الاحتياجات العاجلة بحسب ما هو متاح كما سيتم النظر في مسألة صيانة وترميم عبارات وغرف تصريف مياه الأمطار في أسرع وقت ممكن .

وشدد على ضرورة عدم العبث بها حمايةً وصوناً لممتلكات المواطنين وحفاظاً على أرواحهم .

مساعدات إنسانية

كما زار وفد حكومي برئاسة القطراني، منطقة تاكنس المتضررة من الأمطار، للتعرف على حالة المدينة والسكان.

وقدم الوفد مساعدات إنسانية عاجلة إلى أهالي المنطقة الواقعة بالجبل الأخضر لتخفيف معاناتهم بعد الفيضانات الأخيرة.

وأجرى الوفد جولة بالمنطقة للوقوف على أوضاع المواطنين الذي تضرروا جراء السيول التي اجتاحت المنطقة.

وترأس القطراني اجتماعا ضم عددا من أعيان ومشايخ بلدية تاكنس ومدير المستشفى للنظر في مختلف المشاكل التي تعاني منها المنطقة وأبرز احتياجاتها.

وأجرى القطراني زيارة لمختلف المنازل المتضررة جراء السيول ومستشفى المنطقة، والإطلاع على أوضاعه ومدى استعداده لاستقبال حالات الطوارئ.

غرق الشوارع

وكان عدد من رواد وسائل التواصل الإجتماعي قد تداولوا الجمعة صور توضح غرق الشوارع بمنطقة تاكنس الواقعة بالجبل الأخضر شرق ليبيا.

وتشير الصور والفيدوهات إلى أن الأمطار أغرقت الشوارع ومنعت السيارات والمارة من التجول وعطلت حركة المرور المرور.

وأوضحت الصور أن الفيضانات طالت أيضا عدد من المنازل والسيارات وأغلقت عددا من الشوارع الرئيسية بالمنطقة.

فيما هرع سكان المنطقة للمساعدة في فك الازدحام وتحييد السيارات التي توقفت نتيجة وصول المياه لها.

هذا وكان المركز الوطني للأرصاد قد نوه الجمعة إلى وجود أمطار غزيرة وسحب رعدية على طول الساحل الممتد من بنغازي وحتى امساعد.