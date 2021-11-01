العمالة محور اجتماع اللجنة الليبية المصرية

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بحثت اللجنة الفنية الليبية المصرية بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بطرابلس الأثنين التدابير والآليات اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكترونى بين الوزارتين.

الوزارة أوضحت على صفحتها بالفيسبوك أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تعقد بين الجانبين لتفعيل مذكرة التفاهم لتسهيل تنقل الأيدى العاملة المصرية للعمل في ليبيا.

وأكدت أن عملية الربط الإلكتروني تضمت وجود نظام متكامل لا يسمح بالتلاعب بالعمالة المصرية

ونوهت أن المنظومة لها دور في تحديد احتياجات السوق المحلي من التخصصات المهنية المطلوبة من العمالة الوافدة.