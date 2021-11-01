العسبلي: الانتهاء من إدخال ومطابقة بيانات العاملين بمصلحة المرافق التعليمية

أخبارليبيا24- خاص

أعلنت المتحدثة باسم نقابة معلمي ليبيا نجاح العسبلي. الانتهاء من عملية إدخال ومطابقة البيانات الخاصة بكل العاملين وموظفي مصلحة المرافق التعليمية “بالدرجة والعلاوة المستحقة”.

وقالت العسبلي لـ”أخبارليبيا24″ إن العمل تواصل حتى ساعات متأخرة من ليل السبت – الأحد، بمقر إدارة الميزانية بجنزور، لإدخال البيانات ومطابقتها.

تنفيذ القانون

وأوضحت أن هذا الإجراء تمهيداً لتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018. القاضي بزيادة مرتبات التعليم، والذي سيتم تنفيذه ابتداءً من أكتوبر المنصرم.

وقدمت العسبلي، الشكر لكل من كان وراء هذا الإنجاز في وزارتي التعليم والمالية، كما قدمت التهنئة لكل العاملين بمصلحة المرافق التعليمية بالزيادة المقررة لهم.

وكان رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية، عمر بسيسة، أكد أن وزارة المالية ستعمل على تنفيذ الإفراجات المالية ضمن مرتبات شهر أكتوبر الجاري.

59 ألف إفراج

وقال، بسيسة، في مداخلة مع قناة ليبيا الوطنية، اليومين الماضيين إنه سيتم تنفيذ 59 ألف إفراج ضمن مرتبات شكر أكتوبر.

وأضاف، أن هذه الإفراجات تعتبر الدفعة الأولى وستعقبها دفعات أخرى.

وأكد المتحدث، أن زيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم ستدرج ضمن مرتبات شهر أكتوبر.

وقال، إن المالية في انتظار البيانات المحدثة من مراقبات التعليم، لكافة العاملين بقطاع التعليم. واستثنى العاملين في حراسة المرافق التعليمية، وذلك لتبعيتهم لوزارة الداخلية.

لجميع المعلمين

ومن جهته. قال وزير التربية والتعليم موسى المقريف. إن الزيادة وفق القانون رقم 4 لسنة 2018 هي لجميع المعلمين.

واستطرد المقريف. بحسب منصة حكومتنا على “فيسبوك” :”لكن هناك ضوابط سيتم تفعيلها من خلال لجنة شكلتها الوزارة تعمل الآن لتخرج بنتائج يتم إحالتها إلى وزارة المالية.

وعن عقود المعلمين لعام 2020-2021 والإفراجات المتعقلة بها قال الوزير :”كل العقود التي تم توقيعها مع وزارة التربية والتعليم بمراقباتها المختلفة. قد أُحيلت إلى وزارة الخدمة المدنية لدراستها وفق المعايير والاشتراطات الموجودة”.

وأكد المقريف أن الإفراجات ستكون قريباً لعدد 62 ألف عقد، قائلا :”نتأسف على وضع المعلمين الذين ظلوا يدرسون لسنوات دون الإفراجات عن مرتباتهم”.