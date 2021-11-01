اجتماع لإعلان البدء في أعمال الهيئة الوطنية للموهوبين والمتفوقين 

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التقى رئيس الهيئة الوطنية للموهوبين والمتفوقين – وزير التعليم – موسى المقريف. ووكيل وزارة النفط والغاز عضو الهيئة رفعت العبار للبدء في أعمال الهيئة.

واستعرض المقريف والعبار خلال الاجتماع اليوم الإثنين وضع الأسس والبرامج الكفيلة بإنجاح أعمال الهيئة وتحقيق أهدافها.

وأكد العبار – عضو مجلس إدارة الهيئة – على أهمية وجود هذه الهيئة لما تزخر به البلاد من طاقات بشرية من الموهوبين والمتفوقين في مختلف المجالات.

وأوضح عضو الهيئة وكل وزارة النفط أن هؤلاء الموهوبين والمتفوقين هم بحاجة للرعاية والاهتمام من قبل الدولة.

وأشار العبار إلى أن هذه الشريحة من الموهوبين والمتفوقين يفترض أن تتكفل الدولة بوضع البرامج الكفيلة بإبراز وتنمية مواهبها.