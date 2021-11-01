الليبية للإغاثة تستهدف عدد “165” أسرة فقيرة في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

استهدفت الهيئة الليبية للإغاثة عدد “165” أسرة فقيرة ونازحي مرزق في طبرق بتوزيع مواد غذائية عليها بمدرسة امعيتيقة بالمدينة .

وأوضحت اللجنة أن المواد الغذائية التي تم توزيعها هي “5 كيلو زيت، وطماطم، وفاصوليا، ورز، وسكر، ودقيق، ومكرونة.

حيث تساهم الهيئة وللمرة الثانية في توزيع مواد غذائية بمساعدة مكتب الزكاة، ومندوب الهيئة في المدينة ، ولجنة الأزمة بالبلدية .

يشار إلى أن الدفعة الثانية التي وزعت اليوم عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري .

وكان فرع الهيئة الليبية للإغاثة بالمنطقة الشرقية باشر قد وزع في شهر سبتمبر الماضي مواد غذائية على الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود بالمدينة .

وقال مدير فرع الهيئة الليبية للإغاثة بالمنطقة الشرقية نافع عبد الحميد، لوكالة أخبار ليبيا 24، إن هذه الخطوة تأتي حسب الاتفاقية المبرمة مابين الهيئة الليبية للإغاثة وبرنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة .

ولفت إلى أنه تم الاعتماد على المصادر الموثوقة لحصر العائلات المتضررة والفقيرة وذات الدخل المحدود من صندوق الزكاة والشؤون الاجتماعية ولجنة الأزمة بالبلدية .

وتعيش 325 عائلة ليبية نازحة من مدن مختلفة ظروفًا إنسانية صعبة تفتقر لأدنى الخدمات في طبرق شرق البلاد بعدما اضطرتها الظروف إلى النزوح عن منازلها بسبب أوضاع الحروب التي مرت خلال السنوات الماضية.