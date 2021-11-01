إنفوغرافيك| شروط تقديم قوائم التزكية لمترشحي الرئاسة ومجلس النواب

1 نوفمبر، 2021 12:33 ص
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

مترشحي الرئاسة:

– تعبئة 167 صفحة بواقع 30 اسم في كل صفحة.

– تحتوي القوائم على الاسم ثلاثي والرقم الوطني والتوقيع

– تغليف القوائم بشكل حلزوني.

مترشحي مجلس النواب:

– تعبئة 7صفحات بواقع 15 اسم في كل صفحة.

– تحتوي القوائم على الاسم ثلاثي والرقم الوطني والدائرة الفرعية والتوقيع .

– يجب أن يكون المزكي في نفس الدائرة الانتخابية الفرعية للمترشح.

شروط يجب توفرها في القائمتين: 

– أن يكون المزكي مسجل بسجل الناخبين.

– يشترط أن يزكي الناخب مترشح واحد فقط.

– تصديق قوائم التزكية من قبل محرر عقود معتمد بعد وقيعها من المترشح.

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1 نوفمبر، 2021 12:33 ص
8

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