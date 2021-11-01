إنفوغرافيك| شروط تقديم قوائم التزكية لمترشحي الرئاسة ومجلس النواب
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
مترشحي الرئاسة:
– تعبئة 167 صفحة بواقع 30 اسم في كل صفحة.
– تحتوي القوائم على الاسم ثلاثي والرقم الوطني والتوقيع
– تغليف القوائم بشكل حلزوني.
مترشحي مجلس النواب:
– تعبئة 7صفحات بواقع 15 اسم في كل صفحة.
– تحتوي القوائم على الاسم ثلاثي والرقم الوطني والدائرة الفرعية والتوقيع .
– يجب أن يكون المزكي في نفس الدائرة الانتخابية الفرعية للمترشح.
شروط يجب توفرها في القائمتين:
– أن يكون المزكي مسجل بسجل الناخبين.
– يشترط أن يزكي الناخب مترشح واحد فقط.
– تصديق قوائم التزكية من قبل محرر عقود معتمد بعد وقيعها من المترشح.