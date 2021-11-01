أبوالغيط يؤكد على إخلاء ليبيا من التواجد العسكري

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أستعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الإثنين بمقر الجامعة نتائج اجتماع اللجنة العسكرية الليبية 5 + 5 .

وأوضح حساب الجامعة العربية على فيسبوك أطلع على مجمل نشاطات اللجنة خلال الفترة الأخيرة والتي توجت بإقرار وتثبيت وقف إطلاق النار.

كما ناقش إقرار خطة عمل اللجنة بجنيف الشهر الماضي والتي تقضي بسحب كافة المرتزقة والأجانب من الأراضي الليبية .

وأشار ابو الغيط إلى أن إخلاء الأراضي الليبية من التواجد الأجنبي ضرورة حيوية لأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وكذلك أمن دول الجوار.

وأكد الأمين العام على أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر مع توفير السبل الكفيلة بانجاحها.

ونوه أبو الغيط أن الجامعة ستقدم كافة سبل الدعم السياسي والفني المطلوب للدولة الليبية خلال الفترة المقبلة.

لافتا ألى أن الدعم سيكون سواء في المجالات المتعلقة بالانتخابات أو سرعة الارتقاء بالنواحي التنموية وتوحيد المؤسسات .