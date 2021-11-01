زيادة جديدة بإحصاءات كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل زيادة جديدة في إحصاءات كورونا بلغت 626 إصابة في عموم ليبيا.

جاء ذلك في نشرته اليوم حول الوضع الوبائي اليومي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم أمس الأحد.

وأوضح المركز، أن تسجيل الإصابات جاء بعد إجراء فحوص على (4861) عينة موزعة على عشرين مختبرًا من مختلف المدن والمناطق.

وذكر المركز، أنه بعد فحص العينات تم تسجيل (4235) عينة سالبة و(626) عينة موجبة، لافتًا إلى أن نسبة الحالات الموجبة بلغت (12.8%).

وأشار المركز، إلى أن عدد 174 من الحالات الموجبة حالتها حرجة.

حالات الشفاء والوفيات من كورونا

إلى ذلك أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي سبق أن أعرب عن قلقه بشأن زيادة أعداد الوفيات، تماثل (1679) حالة مصابة بكوفيد_19 للشفاء.

وذكر المركز تسجيل 23 حالة وفاة من بينها 06 حالات في المنطقة الغربية و16 في المنطقة الشرقية وحالة واحدة بالجنوب.

الإحصاءات العامة

وبعد تسجيل تلك الأرقام ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ تفشي الوباء إلى (357964) إصابة من بينها (54168) حالة نشطة.

كما ارتفعت حالات الشفاء إلى (298674) والوفيات إلى (5122) حالة وفاة.