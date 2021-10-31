من طبرق..استنكار الإخفاء القسري لعضو بمؤسسة النفط في طرابلس

أخبارليبيا24

استنكر العاملون بميناء الحريقة النفطي ومصفاة طبرق الأحد الإخفاء القسري لعضو مجلس إدارة مؤسسة النفط بالقاسم شنقير بمطار معيتيقة بطرابلس.

وطالب العاملون في بيان لهم بضرورة إطلاق سراح شنقير. مؤكدين تضامن موقع طبرق مع المؤسسة الوطنية للنفط في استنكارها لهذا الإجراء التعسفي.

وشدد العاملون على ضرورة إطلاق سراحه دون شرط أو قيد، موضحين أن النفط هو قوت الليبيين جميعاً ويجب الابتعاد به عن أي تجاذبات سياسية.

وأكد العاملون بميناء الحريقة النفطي ومصفاة طبرق أنهم مع دولة القانون والمؤسسات وأن ليبيا للجميع .

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أكدت السبت توقيف بالقاسم شنقير عضو مجلس الإدارة بمطار معيتيقة أثناء عودته من خارج البلاد رفقة أسرته بطريقة تعسفية وغير لائقة ولا ترتقي لمستوى المسؤولية في التعامل مع شخصية عامة ووطنية.