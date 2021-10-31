اللافي: مبادرتي تهدف لمعالجة حالة الانسداد بين النواب والأعلى

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، أن مبادرته لمعالجة حالة الانسداد بين النواب والأعلى بخصوص الانتخابات هو مبادرة مقدمة منه ولا تعبر عن المجلس مجتمعا.

وشدد اللافي على ضرورة تبني المجلس الرئاسي، المبادرة في حالة عجز مجلسي النواب والأعلى للدولة على التوافق، بحسب قوله.

وبحسب بيان صادر عن اللافي، فإن المقترح ليس المقصود منه التدخل في عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإنما هي رغبة منه لمعالجة حالة الانسداد بين النواب والأعلى.

رأب الصدع

وطالب الجميع إلى تفهم دوافعه لرأب الصدع والذهاب إلى العملية الانتخابية بدءا من يوم الاقتراع ووصولا إلى إعلان النتائج والإقرار بها دون الوقوع في محظور الاعتراض بوسائل غير دستورية، لا أقصد من مبادرتي عرقلة عمل المفوضية أو إنها بديل لعملها.

وأثارت مبادرة نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا عبدالله اللافي، التي تستهدف تأجيل الانتخابات العامة إلى ربيع العام القادم بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على قاعدة دستورية لها، جدلاً في الأوساط الليبية.

وبحسب المبادرة، فإنه في 15 مارس 2022 يستلم البرلمان الجديد مهامه، ثم تنطلق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 3 إبريل، وبعدها يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام البرلمان الجديد.

فوضى سياسية

وفي 14 أبريل 2022، يسمي رئيس الدولة رئيساً للحكومة الذي يقدم من جهته تشكيلة حكومية لنيل الثقة من البرلمان، ثم تستلم الحكومة الجديدة مهامها يوم 10 مايو 2022.

وكان اللافي قد قال في وقتًا سابق، إن الليبيين لا يرغبون في المزيد من العمل الارتجالي والفوضى السياسية، مضيفا أن أي مراحل انتقالية أخرى لن تخدم مصلحة البلاد.

المصلحة العامة

وأكد مضي الرئاسي في تعهداته التي قطعها أمام الليبيين، والمتمثلة في قيادة البلاد إلى أهم استحقاق طال انتظاره، وهو الانتخابات، وذلك خلال كلمة ألقاها، خلال افتتاح فعاليات مهرجان قوس ماركوس للفروسية، بالعاصمة طرابلس، حسب تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف دعونا جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة، وإن سلامة سير العملية السياسية، وفق خارطة الطريق المعتمدة بملتقى الحوار السياسي الليبي، هي من أولويات المجلس الرئاسي، وعلى السلطة التشريعية تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية، في إنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية .