النايض يسلم كوبيش رسالة تؤكد تمسك القوى السياسية بموعد الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اجتمع رئيس تكتل إحياء ليبيا، الدكتور عارف النايض، مساء اليوم في القاهرة، مع المبعوث الخاص لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش.

وشدد النايض، مع كوبيش، على ضرورة التمسك بالانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة في موعدها (24 ديسمبر 2021)، وسُبل التأكّد من نزاهتها وإنصافها وسلامتها وتنفيذ نتائجها.

كما سلّم النايض، كوبيش، الرسالة العاجلة المُرفقة والموقّعة من مجموعة من القوى السياسيّة اللّيبيّة من الأحزاب والتّكتّلات والتجمّعات والاتّحادات وبعض الشخصيّات السّياسيّة، ومن ضمنها تكتّل إحياء ليبيا.

إنجاز الانتخابات

وشدد النايض، في وقت سابق، على ضرورة إنجاز الانتخابات الليبية المقررة في نهاية هذا العام دون تأخير أو تعطيل تحت أي ذريعة كانت، منتقدًا بذلك تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق، عبدالرحمن السويحلي، الأخيرة والتي طالب فيها بأن تكون الانتخابات الرئاسية غير مباشرة.

وأكد النايض، خلال مؤتمر صحفي أمام الصحفيين، بملتقى التكتلات والأحزاب الوطنية في بنغازي، على أحقية الشعب الليبي في اختيار من يمثلونه لإدارة البلاد عبر الانتخابات العامة المباشرة، لاستعادة السيادة الليبية على بلادهم.

الصراع في ليبيا

وقال النايض، إن الشعب الليبي عانى كثيرًا طيلة السنوات الماضية من المماطلة في إجراء الانتخابات، معتبرًا أن المماطلة في إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة، هو سبب رئيس من أسباب الصراع في ليبيا.

وأضاف النايض، أن هناك أقلية استحوذت الأمور في ليبيا، ولا زالت تحاول المماطلة لإجراء الانتخابات، مشددًا على أنه آن الأوان للشعب الليبي أن يختار من يختاره لتولي أمور البلاد.

صناديق الاقتراع

وأعرب النايض، عن استيائه مما صدر عن رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق، عبدالرحمن السويحلي، الأخيرة فيما يتعلق بالانتخابات.

وقال رئيس تكتل إحياء ليبيا: “إن على الجميع الذهاب إلى صناديق الاقتراع وعليهم أن يقبلوا بنتائجها. وأنصح السويحلي بأن يكف عن تأجيج الشارع الليبي، فليس لأي أحد مصادرة هذا الحق”.

وأضاف النايض، “إن حدثت مماطلة فإننا نعتقد بأن الشعب الليبي سينتفض لأجل ذلك”.

وفي، معرض حديثه عن حكومة الوحدة، قال النايض: “إن على حكومة الوحدة التركيز في تنفيذ خارطة الطريق التي كلفت لأجلها”، مشيرًا إلى أن شرعية الحكومة مؤقتة ومحددة، وبعد 24 ديسمبر 2021 ستكون شرعيتها قد انتهت.

ودعا النايض، حكومة الوحدة بأن تكون محايدة وأن تعمل داخل إطار المهام المحددة لها في الاتفاق السياسي، من دون الاستحواذ على صلاحيات أخرى ليست من مهامها، ومن بينها توقيع الاتفاقيات الدولية وتعيين السفراء وما إلى ذلك من مهام المجلس الرئاسي.

سيطرة المشري

وبسؤاله من قبل مراسل أخبار ليبيا24، حول أداء المجلس الرئاسي، أجاب النايض: “إن المجلس الرئاسي يعمل الآن في ظروف صعبة، ونثني على جهود رئيس المجلس محمد المنفي ونائبه موسى الكوني، لكننا في ذات الوقت ننتقد بعض التصريحات التي يدلي بها النائب عبدالله اللافي”.

وتابع: “إن اللافي كان من الأصدقاء، لكنه يبدو الآن قد أصبح تحت سيطرة خالد المشري والقوى الموجودة في الزاوية”.

وأضاف، إن على المجلس الرئاسي أن يحافظ على صلاحياته وأن يتمسك بها بقوة؛ فليس من حق الحكومة مثلا أن توقع على اتفاقيات خارجية هي من صلب صلاحيات المجلس، كما أن عليه حماية الشعب الليبي.

وفي إجابته حول مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، والذي سينعقد في 23 يونيو الجاري، قال النايض، إننا نطالب مؤتمر برلين الثاني بالمحافظة على مخرجات مؤتمر برلين الأول وتنفيذ كامل بنوده والتي على رأسها خروج كامل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.