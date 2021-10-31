المنفي: نؤسس لمصالحة شاملة لكل الشعب

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أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد على ضرورة التعاون حتى تصل ليبيا إلى الاستقرار وإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها.

وأوضح المنفي خلال افتتاح الملتقى الليبي للاستقرار بطرابلس أن العديد من الدول مرت بتجارب مماثلة وقضت فيها سنوات طويلة.

وأشار المنفي إلى أن الرئاسي يؤسس لمصالحة وطنية تشمل كل فئات الشعب على ركائز صحيحة وبشكل مؤسسي.

ونو المنفي أنه لا يمكن عبور المرحلة إلا من خلال مصالحة سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية وعسكرية.

ودعى إلى التعاون والتضامن من أجل أن يكون استقرار البلاد قريب، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد