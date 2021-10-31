الانتخابات الرئاسية.. تعرف على نتائج استطلاع عارف النايض

أخبار ليبيا 24_استطلاع

السباق لايزال محتدما إلى الإنتخابات الرئاسية الليبية لا سيما مع إقتراب الموعد المحدد لإجرائها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وحتى الأن جل الشخصيات التي أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية قد أمتهنت العمل السياسي طيلة السنوات الماضية وحتى قبل عام 2011.

أخبار ليبيا 24 أجرت عبر منصاتها على التواصل الإجتماعي استطلاع وجهت فيه سؤالا حول إعلان ترشيح عارف النايض للانتخابات الرئاسية.

وسئلت أخبار ليبيا 24 متابعيها ” هل ستمنحه صوتك؟ باهي ليش؟ نعم أو لا”

وجوه متكررة

ورد Maana Almabrouk بالرفض في حين أنه علل ذلك بأنه دعم حرب الإنقلابيين على طرابلس ووصف أبناء بلده بأنهم يحتاجون إلى فتح إسلامي جديد.

في حين رأى Sam hkhusha قائلا “لا نحن نحتاج لجواد ليبي اصيل يدخل سباق الرئاسة امأ الخيل المملوكة للامارات و تركيا و قطر هادي خيل مُهجنة لا مكان لها في حلبة السباق”

إلى ذلك Tarek Arbi وافق الأراء السابقة قائلا ” كأن ليبيا عقمت وما فيش الا هذة الوجوه اللي سئمنا من رويتها ”

في حين نوه” سواء هذا الشخص او كل من في المشهد السياسي اغربوا عن ليبيا المسكينة واهلها واتركونا في حالنا!!!!! ”

منطق القبيلة

إلى ذلك ردود أخرى كانت إجاباتها بالموافقة على منح صوتها مثل سعد مفتاح بومسواق الذي قال ” نعم رجل متعلم ولد قبيله له تاريخ الله يحفظك منور”

وإلى ذلك قالت ام سهل سهل في اجابتها ” نعم لانه يعرف ربى و شخص شبعان ماهو جيعان جاى يبى يعبى “.

أجابات أخرى عديدة بنعم لكن دون ذكر الأسباب مثل Najat Ngotaa و Othman Mehdawi وسمو النفس.

لكن إجابات أخرى كانت متوازنة مثل TAHER ABUHLIGHA وقال ” ‏‎لا يوجد نعم ام لا لابد من معرفة برنامجه السياسي ونتماءاته السياسية وخبراته ومستواه العلمي والعملي “.

من جانبها Runa Alwarfalley ” مش بالاسماء المفروض بالبرنامج الانتخابي اللي ح يقدمه كل مالمترشحين الافضل هو اللي ح يتم انتخابه “.

مجموع المشاركين في الاستطلاع 455 مشاركة

نتائج الاستطلاع فكانت:

عدد المصوتين” نعم ” : 17 مشارك بنسبة 3.7%.

عددالمصوتين” لا ” : 150 مشارك بنسبة 32.9%.