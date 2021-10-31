انفوجرافيك |خسائر مؤسسة النفط بسبب تسرب في خط أنابيب

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تسبب، حدوث تسرب كبير في خط الأنابيب 30 بوصة من الظهرة إلى السدرة (نقطة كم: 37 كم) في إحداث خسائر كبيرة في إنتاج النفط.

وقدّرت، المؤسسة الوطنية للنفط، الخسائر من خام السدرة بنحو 72 بالمائة من الطاقة المتاحة يوميا.

وقال، رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، إن التسرب تسبب في فقدان نحو 208 ألف برميل يوميا من الطاقة المتاحة. ولفت إلى أن الطاقة اليومية تبلغ 285 ألف برميل.

وأضاف، “نتوقع أن يستمر الانخفاض لمدة عشرة أيام، مما يفقد الخزانة العامة نحو 177 مليون دولار، بحيث يتجاوز اجمالي الفاقد منذ بداية العام المليار دولار”.

وقال صنع الله، “إننا نحتاج إلى تخصيص ميزانيات بصورة عاجلة لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة”.

وأكد، أن “السبيل الوحيد للمحافظة على استمرار الإنتاج الحالي هو تسييل الميزانيات في مواعيدها المقررة”.

بوصة من الظهرة إلى السدرة حدث لوجود هبوط مفاجئ في الضغوط”، لافتًا إلى أن ذلك يعني أن التمزق كبير.