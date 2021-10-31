جنائي بنغازي يكشف تفاصيل قضية قتل

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كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الأحد أن قسم البحث الجنائي تمكن من كشف تفاصيل جريمة قتل وقعت في المدينة.

وأوضحت المديرية. أنه بعد ورود إشارة لاسلكية من قبل غرفة العمليات الأمنية بنغازي مفادها وجود سيارة نوع “رينو” اللون أخضر بشارع المعاقين ويوجد بها شخص مقتول برصاصة في الرأس.

وأشارت إلى أنه بعد التحري وجمع المعلومات تبين أن هناك شخص يدعى (م.م .أ) كان برفقة المجني عليه.

وأوضحت أنه تم إعداد كمين محكم وتم ضبط كلا من المدعو (م.م .أ) وكذلك شقيقه (م.م.م) والانتقال بهم إلى القسم.

وأفادت أنه عند الاستدلال معهم وجمع المعلومات ومراقبة وحدة الكاميرات تبين أن الشخص (م.م.م) الأخ الأكبر لصديق المجني عليه قد قام بركن السيارة بعيدا عن بيته.

وذكرت مديرية أمن بنغازي أنه بالاستدلال مع المتهم (م.م.أ) أفاد أنه لم يتذكر ماحدث بالضبط لحظة الرماية عليهم.

وأضافت المديرية أن المتهم أقر بأنهم كانوا في حالة سكر وتحت تأثير الحبوب المهلوسة.

وأكدت أنه بعد الاستدلال وجمع المعلومات والتحري بمنطقة وقوع الجريمة اتضح أن المجني عليه والمدعو (م.م.أ) يقومان بالسطو المسلح على أحد المحلات بمنطقة زمزم.

وأشارت المديرية إلى أنه حدثت مشاجرة مع أحد أصحاب المحلات (ب.أ.ح) فقام بالرماية عليهم مباشرةً فلاذا بالفرار.

وكشفت المديرية أنه تم إعداد كمين لـ(ب.أ.ح) وضبطه. والانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه اعترف بمانسب إليه وأنه قام بالرماية على المجني عليه بواسطة سلاح ناري كلاشن كوف.

وبينت مديرية أمن بنغازي. أن صاحب المحل أكد أن سبب المشاجرة أنه شاهد المجني عليه وبرفقته المدعو (م.م.أ) يقومان بسرقة المحل الخاص به.

ولفتت المديرية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة.