تشكيل غرفة طوارئ في طبرق تحسباً لأوضاع الطقس المقبلة

31 أكتوبر، 2021 6:30 م
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تشكيل غرفة_طبرق
تشكيل غرفة_طبرق

أخبارليبيا24- خاص

أكد عضو لجنة الأزمة ببلدية طبرق منصور أمداوي اليوم الأحد تشكيل غرفة طوارئ في المدينة تحسباً لأوضاع الطقس المقبلة.

وأضاف أمداوي لـ”أخبارليبيا24″ أن غرفة الطوارئ مقرها مديرية الأمن تم تخصيص رقم هاتف للطوارئ وتم الإعلان عنه في الإذاعات المحلية.

وأوضح عضو اللجنة أنه تم الاتصال بالقاعدة البحرية لتوفير عدد 4 سيارات دفع رباعي وقارب إنقاذ، وتوفير قاربين من مكتب البحث والإنقاذ ومن هيئة السلامة الوطنية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تحسباً واستعدادًا لأحوال الطقس المقبلة التي أعلنت عنها الأرصاد الجوية بقدوم عاصفة وأمطار غزيرة.

وشهدت مدينة طبرق أمطارًا غزيرة العام الماضي سقطت بسببها عدد من البيوت في بعض الأحياء بالمدينة.

31 أكتوبر، 2021 6:30 م
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