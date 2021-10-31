بوقعيقيص: شباب برقة ليسوا قرابين حرب

31 أكتوبر، 2021 9:33 ص
23
أخبار ليبيا 24
آمال بوقعيقيص

أخبار ليبيا 24

قالت عضوة اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، المحامية آمال بوقعقيص، “إن شباب برقة ليسوا قرابين حرب”.

وتابعت بوقعيقيص في بيان عبر صفحتها بـ فيسبوك، “إن أسمى الحقوق عند الله الحق في الحياة والحق في السلامة البدنية”.

وفيما يبدو أنه إشارة للخلاف القائم بين رئيس الحكومة ونائبه وبعض وزراء ووكلاء برقة قالت، “تبقى الخلافات مع شركاء الوطن والأهل محل تسويات تحكمها القوانين والأعراف”.

وتابعت، “نحلم لشبابنا بأجساد معافاة ومستقبل واعد لا ظالم ولا مظلوم”.

واختتم بوقعيقيص بيانها قائلة “نحلم بوطن يسع الجميع بالعدل والمعروف وللنضال وجوه عدة روحها السلام”.

31 أكتوبر، 2021 9:33 ص
23

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