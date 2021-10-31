علاج جديد.. بريطاني يستعيد بصره بعد 40 عاما

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تمكن رجل بريطاني كفيف من استعادة بصره بعد معاناة استمرت 40 عاما بفضل علاج جديد مزج بين العلاج الجيني واستخدام نظارات خاصة.

موقع شبكة سي إن إن وصف العلاج بأنه الأول من نوعه وأنتج من شركة GenSight Biologics وحقق نجاحا مذهلا .

وأوضح أن النظارات ساعدت المريض البالغ من العمر 58 عاما على الرؤية مجددًا بعدما فقد بصره في مرحلة المراهقة.

الموقع أكد أن الحالة الوراثية تسمى التهاب الشبكية الصباغي أو RP

ونوه الموقع أن المرض يصيب مليوني شخص في العالم ولا يوجد علاج للبعض منهم.

وأشار أن العلاج الجديد اعتمد على العلاج الجيني لتغيير خلايا في العين ثم تعمل نظارات خاصة على تنشيطها.