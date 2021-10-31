انطلاق مهرجان قرطاج السينمائي بمشاركة 45 دولة

أخبار ليبيا 24

افتتحت تونس، السبت، الدورة الـ32 لأيام قرطاج السينمائية، وهو المهرجان السينمائي الأعرق في البلاد، والذي تأسس منذ عام 1966.

وأهم ما يميز المهرجان هو الإقبال الكبير للجُمهور على عروض الأفلام.

بالإضافة إلى تقاليد المهرجان في استضافة نجوم السينما من تونس والعالم العربي وإفريقيا.

كما يشهد تكريم صناع السينما في مختلف المواقع سواء كانوا ممثلين أو منتجين أو تقنيين.

وتم خلال حفل الافتتاح تكريم النجمة المصرية نيللي كريم، تقديراً لمسيرتها في السينما المصرية.

وأيضا تكريم المنتج اللبناني صادق الصباح، صاحب الخبرة في صناعة السينما والتلفزيون.

كما تم تكريم الناقد السينمائي السنغالي بابا ديوب، والناقد السينمائي التونسي والإعلامي خميس الخياطي.

وانطلقت سهرة الافتتاح بفيلم “الروابط المقدسة” للمخرج التشادي محمد صالح هارون.

الدورة الجديدة لأيام قرطاج السينمائية التي تبدأ من 30 أكتوبر وتستمر إلى 6 نوفمبر تحت شعار “نحلم فنحيا”، تقترح عرض 750 فيلما سينمائيا من 45 دولة.

وتتوزع على عشرات القاعات بتعريفة دخول منخفضة، تشجيعا للجمهور للإقبال على السينما، فضلا عن عروض خاصة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

ومن أبرز الأفلام المشاركة التي تتجه إليها الأنظار خلال هذه الدورة، الفيلم البلجيكي الوثائقي الطويل “امبراطورية الصمت “، في عرضه العربي والإفريقي الأول بحضور مُخرجه تيري ميشال.

كما تشهد الدورة مشاركة أفلاماً بلجيكية في قسم “عين على السينما البلجيكية”، إلى جانب عدد من الأفلام الفرنسية ضمن قسم “أيام قرطاج السينمائية والفرنكفونية” وأفلام من ليبيا في قسم “نافذة على السينما الليبية”.

كما تطلق الدورة الحالية لأول مرة جائزتين جديدتين هما: جائزة باسم المناضلة والحقوقية الراحلة لينا بن مهني، وجائزة تحمل اسم المنتج الصادق الصباح، بقيمة 15 ألف دينار تونسي لكل منهما.

وتحتفي تونس بالدورة الجديدة للمهرجان السينمائي في ظرف صحي استثنائي بسبب وباء كورونا.

وحرصت وزارة الصحة على إلزام المدعوين بالبروتوكول الصحي خلال حفل الافتتاح وأيام المهرجان.

حيث ستكتفي قاعات العرض بـ50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية فيما يلتزم الجمهور بارتداء الكمامات الواقية.