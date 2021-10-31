الوطنية للنفط تندد باعتقال أحد أعضائها بمطار معيتيقة

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نددت، المؤسسة الوطنية للنفط، باعتقال أحد أعضاء مجلس إدارتها أثناء عودته من السفر رفقة أسرته بطريقة تعسفية بمطار معيتيقة.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن العضو أبوالقاسم شنقير اعتقل صباح السبت بطريقة تعسفية وغير لائقة ولا ترتقي لمستوى المسؤولية في التعامل مع شخصية عامة ووطنية.

حرب ممنهجة

وأضافت المؤسسة، أن “اعتقال شنقير يأتي في إطار الحرب الممنهجة، التي يشنها تحالف كبير”.

وقالت، “إن هذا التحالف، يجمع بين بعض المليشيات والمهربين وبعض الشخصيات الفاسدة من السياسيين وبعض المؤدلجين وأصحاب المصلحة المشتركة ضدها”.

واعتبرت المؤسسة، أن اعتقال شنقير جاء من أجل ابتزازها واختراقها وتسيسها وجرها من منطقة الحياد”. وأشارت إلى أنها انتهجت “خلال السنوات الماضية سياسة الحياد والتي استطاعت من خلالها المحافظة على تدفق النفط لصالح كل الليبيين”.

مطالبة بالتدخل الفوري

وقالت المؤسسة، إنها تواصلت مع كل “الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي وأبدت رفضها الكامل والقاطع بالسماح لهذه الأعمال العبثية وغير المسؤولة”.

واعتبرت، أن حدوث عملية الاعتقال يدل على حالة من التخبط والفوضى بالبلاد، وعدم اتباع الإجراءات الرسمية في الاستدعاء والتحقيق.

وفي هذا السياق، طالبت المؤسسة، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام، إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم السماح بالتعذيب. إضافة إلى أنها طالبت الأمم المتحدة ومنظمات العفو الدولية وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراح شنقير.

تحميل المسؤولية

ووجّهت، المؤسسة الوطنية للنفط، خطابًا إلى الجهات الخاطفة وحملتها مسؤولية عودته لأسرته سالما بأسرع وقت ممكن دون قيد أو شرط.

وأعربت المؤسسة، عن قلقها البالغ “إزاء مثل هذه الأعمال المليشاوية المتكررة، والتي تمتهن سياسة القبض بطرق تعسفية وغير رسمية لشخصيات عامة”.

تداعيات خطيرة

وقالت، المؤسسة الوطنية للنفط، إن هذا الأمر قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على سير العمليات بقطاع النفط. وأضافت، أنها تؤكد على “مواقفها الثابتة ضد نزيف الاعتمادات التي كانت تمنح لفئة معينة بـ 1.4 دينار ليبي مقابل سعر صرف الدولار ودعوتها لتصحيح الأمور”.

كما أنها أكدت على، أن “مواقفها في مكافحة التهريب وتعاونها الكامل مع مكتب النائب العام لملاحقة المهربين داخليا وخارجيا”. وقالت، إن مواقفها الثابتة، “هو ما أجج تحالف هذه القوى ضدها ومحاولاتهم المتكررة للنيل منها بطرق مختلفة”.

هذا وشددت المؤسسة، على أنها “تحتفظ بحقها القانوني للدفاع عن نفسها وعن موظفيها وفق القانوني المحلي والدولي والذي يحظر على أي جهة كانت القبض على أي شخص أو ابتزازه أو احتجازه أو إخفاءه بشكل تعسفي خارج نطاق القضاء”.

وأكدت، المؤسسة الوطنية للنفط، على أنها “ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي هذه الأفعال”.