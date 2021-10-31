44 نائبا: نرفض تدخل البعثة واستقواء المفوضية

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أصدر 44 نائبا اليوم الأحد بيان ترحيب بشأن تصريحات البعثة الأممية حول الإنتخابات مؤكدين عجزها المستمر في الالتزام بخارطة الطريق.

وأشار البيان الذي تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه لاستكمال مجلس النواب لكل إلتزاماته من التعديل السابع للإعلان الدستوري

وأوضح البيان أن المجلس حسم أمر إنتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشرة والاستفتاء على الدستور والتعديل العاشر.

ونوه البيان إلى أن إجراء الانتخابات متزامنه يهدد وحدة ليبيا بحدوث فراغ مؤسساتي.

وأكد البيان على التمسك بالسيادة ورفض التدخل السافر من البعثة والسفراء الأجانب.

وأستغرب البيان من استقواء المفوضية بالخارج ومحاولة فرض تعديلات سياسية وليست فنية.