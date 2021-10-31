القطراني يطالب الدبيبة بكشوفات المناصب والتمثيل الدبلوماسي

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طالب النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني رئيس الحكومة الإفصاح عن بيانات متقلدي الوظائف العليا في الدولة.

وأوضح القطراني في الخطاب الذي تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه ضرورة موافاته بالآلية التي على أساسها تم اختيار هذه الكوادر.

القطراني طالب بكشف تفصيلي للسفارات والقنصليات الليبية وشركات الاستثمار الخارجي والهيئات والمصالح والمؤسسات الجمعيات العمومية للشركات.

كما طالب أيضا كشفا تفصيليا بالأسماء والصفات لرؤساء مجالس الشركات المنبثقة عن الجمعيات العمومية والشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأشار القطراني إلى أن الإفصاح عن هذه البيانات هو هام وضروري لعامة الشعب في هذه المرحلة.