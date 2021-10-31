القبض على مهربي ذهب وعملة صعبة

أخبار ليبيا24

أعلنت، الإدارة العامة للبحث الجنائي، القبض على مهربين بحوزتهم كمية من الذهب والعملة الصعبة كانوا يحاولون تهريبها إلى خارج البلاد.

وأكد، الناطق باسم الإدارة العامة للبحث الجنائي، وليد العرفي، لأخبار ليبيا 24، أنهتم ضبط كمية من الذهب والعملة الأجنبية اثناء محاولة تهريبها خارج البلاد”.

وأضاف، كما أنه تم “ضبط الفاعلين، وكذلك من ساعدهم في ذلك”. وأكد أنه تم التعرف على أسماء وهويات من يشاركهم في عملية التهريب من موظفي الدولة.

كما أكد العرفي، أن التحقيق جارٍ في القضية وستعمل الإدارة على نشر التفاصيل في وقت لاحق.