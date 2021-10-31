العبار يبحث مع عون زياد معدلات الإنتاج

31 أكتوبر، 2021 4:06 م
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أخبارليبيا24_متابعات

بحث وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت العبار اليوم الأحد مع وزير النفط والغاز محمد عون نشاط الشركات وسير العمليات بها.

الاجتماع الذي عقد بطرابلس ناقش العملية الإنتاجية والتحديات التي تواجهها وسبل تجاوزها.

كما تم التباحث حول الخطط الاستراتيجية لوزارة النفط والغاز لزيادة معدلات الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني.

كما تم تباحث حول كيفية توفير بيئة العمل الملائمة والآمنة لمستخدمي قطاع النفط والغاز الليبي بجميع المواقع النفطية.

واثنى وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج على الجهود التي يقوم بها المستخدمين وتضحياتهم للمحافظة على استمرار العمليات النفطية.

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31 أكتوبر، 2021 4:06 م
12

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