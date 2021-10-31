الدباشي يترشح للرئاسة.. هكذا كانت نتائج الاستطلاع

31 أكتوبر، 2021 1:40 م
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الدباشي الانتخابات الرئاسية
الدباشي الانتخابات الرئاسية

أخبار ليبيا 24_استطلاع

مع ضبابية المشهد حول إجراء موعد الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد إلا أن عدد المرشحين يزداد يوما بعد يوم.

رئيس المفوضية عماد السايح قال في تصريحات صحافية وتوقع أن يصل عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 100 مرشح.

ومن بين المرشحين مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي.

أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع عبر منصاتها على مواقع التواصل الإجتماعي حول ترشح الدباشي.

وسألت أخبار ليبيا 24 متابعيها هل ستمنحه صوتك؟ وليش؟ نعم او لا.

بين نعم و لا كانت إجابات متوازنة وإجابات أخرى مستهزئة إستشهدت ببكاء الدباشي أمام مجلس الأمن عام 2011.

يقول صالح البشاري في معرض رده ” نعم … لانى ارى فيه الوطنية التى هى مفقودة عند الاخرين”.

أخبار ليبيا 24 الدباشي

يقول أيضا عاشوا عشاق الوطن ” ‏‎وجه مشرف ومتعلم ولو أعطيته صوتي علي اقل تقدير كان رجل من رجالات الدولة … مش حاتم الكور عليك مهازل”.

أخبار ليبيا 24 الدباشي

إلى ذلك يقول Mihmd “نعم… هو ليبي ووطني ومخلص للوطن وللشعب”.

أخبار ليبيا 24 الدباشي

لكن أصوات أخرى رفضت مثل Yasmin Flower “لا لأنه هو سبب خراب ليبيا والمؤمن لا يلذغ من الجحر مرتين وهذا شعار الليبيين معاه”

أخبار ليبيا 24 الدباشي

 

ورأى الصقر الحر الحر “هدا ما ناقص نعطي صوتي لواحد عميل يبكي للناتو بالتدخل العسكري فى ليبيا”

 

أخبار ليبيا 24 الدباشي

كذلك رأت nagwa “‏‎لا نبو وجوه جديدة ياسر منهم القدم خلاااااص نبو وجوه جديدة شبابية عندها ماتعطي”

أخبار ليبيا 24 الدباشي

وصل عدد المشاركين في الاستطلاع: 1269

و جاء عدد من المصوتين بنعم: 19 صوت بنسبة 6.67%

لكن عدد المصوتين لا كان 1200 صوت بنسبة 105.75%

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31 أكتوبر، 2021 1:40 م
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