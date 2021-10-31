للوقوف على أضرار السيول.. اعطية يجري جولة تفقدية لـ تاكنس

أخبار ليبيا 24

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حسين اعطية القطراني بجولة تفقدية بمنطقة تاكنس؛ وذلك للوقوف على أوضاع المواطنين المتضررين جراء السيول.

وأجرى اعطية رفقة وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، زيارة لكافة المنازل المتضررة واستمع إلى شكاوى المواطنين.

وتفقد القطراني والوفد المرافق له الأوضاع بمستشفى تاكنس القروي، ومدى استعداده لاستقبال حالات الطوارئ في حال استدعى الأمر ذلك.

وعلى هامش الزيارة ترأس القطراني اجتماعا ضم عدداً من أعيان ومشائخ منطقة تاكنس وعدد من أعضاء المجلس التسييري ومدير المستشفى القروي؛ وذلك للوقوف على المشاكل التي تعاني منها المنطقة.

وقدم الوفد الحكومي خلال الزيارة المساعدات الضرورية والعاجلة لتخفيف معاناة أهالي المنطقة بسبب هذه الكارثة الطبيعية.

وكانت قد تسببت السيول الجارفة من إغراق بلدة تاكنس الواقعة في الجبل الأخضر؛ جراء سقوط أمطار متواصلة خلال الساعات الماضية.