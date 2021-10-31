استطلاع لـ”أخبارليبيا24″ حول المادة الثانية لقرار زيادة رواتب المعلمين .. هذه نتائجه

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

في استطلاع للرأي أجرته أخبار ليبيا 24 بخصوص استفادة كافة المعلمين من قرار الزيادة ؟ أو أن الموضوع فيه “حمد وحميدة” بحسب المادة الثانية للقرار التي تنص على أن تتولى وزارة التربية والتعليم تحديد العاملين المستحقين للزيادة وإحالتهم لوزارة المالية ؟

يرى أغلب المشاركين في الاستطلاع أن المادة الثانية محل شك كل القرارات ومعيبة وبها نقص وشروط أحيان غير واضحة وتعطي فرصة للتلاعب، وجاءت ردود رواد التواصل الاجتماعي كالآتي :

آراء المشاركين ..

يقول “علي بن يوسف” : “أنا من رأيي ليس كل المدرسين يستحقون الزيادة، بل المفروض كلاً حسب مؤهله كمعلمين … فكثير من العاملين بالتعليم ليسوا معلمين بل موظفين فقط .

طالب بالابتعاد عن المحاباة والأنانية، والمعلم المؤهل هو من يعطي حصص عمليًا .. وإن كان على قائمة الاحتياط، والتعليم بحاجة للغربلة وتحديد المدرس المؤهل من غير المؤهل، لنرتقي بمستوى التعليم، ولا تجعلوا الزيادة غاية بل هي دعم لمن أعطي جهده وصحته لتعليم أبنائنا، أما الموظفون يعاملون كغيرهم ببقية مؤسسات الدولة..لهم مالهم وعليهم ماعليهم، ويكفي ظلم وامتهان آدميتنا .

كما أوضحت “Belgaes Ali” : ” للآسف قرار الزيادة كان مبهم وأعطي فرصة لوزارة التعليم أنها تقرر من يستحقها من عدمه، نتمنى أن الزيادة تكون من نصيب كل معلم مجتهد وملتزم في عمله ومخلص في عطائه ولا تذهب إلى المعلم المتخاذل والنائم في بيته “حمد و حميده” ..

وتسألت “Belgaes Ali” أنه لو أن قرار وزارة التعليم كان فيه المحاباة وعدم المساواة بين من يعمل و من يتخاذل؛ لمن يشتكي المعلم المظلوم؟

كما بين “سالم العبيدي” حول ما حدث من جدل مصاحب لزيادة المعلمين، في قطاع التعليم من أكبر القطاعات التي يحوي ملاكها الوظيفي على عدد كبير جداً من العاملين، وأغلبهم يعملون خارج تخصصاتهم وغير ذلك هناك عدد كبير منهم لا يداوم على العمل، فحدث خلاف على مستحقي الزيادة ممن يعمل ويداوم ويعطي حصص من عدمه، ولكن في ليبيا “حمد وأحميدة” ضروري منه للآسف وستكون هناك محاباة ويتساوى من يداوم على العمل ومن انقطع عنه .

وقالت “Meme Mnmon” هي الزيادة تشمل الجميع دون استثناء على حسب الدرجة الوظيفية. الزيادة للكل مع فرق فى الزيادة كلا حسب درجته وحسب مكان فى العمل فمثلا يلى خارج الملاك حا تكون الدرجة الوظيفية أقل من هم يؤدون عملها وداخل الملاك الوظيفى وتمت فى الأيام الماضية تسوية أوضاع العاملين كلا على درجته، ومن لا يداوم فى عمله لأن تكون درجته متقدمة ؟

ومن جهته، تسأل “Nasser Omer” الموظف الإداري بالمدرسة دوامه أكثر من المعلم بجدولة ويعد النتائج ويهتم بالطلبة والمعلمين وعلاوة الحصة ويغطي غياب المعلم ويحافظ على النظام في المدرسة ويضطر أحيانا للعمل حتى في المنزل، هل يستحق الزيادة ؟

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسة عقدها، في أكتوبر عام 2018 ، بالإجماع على قرار يقضي بزيادة مرتبات المعلمين، بعد أن تسبب إضرابهم في تأخير انطلاق العام الدراسي الجديد في ذلك العام .

وبعد ثلاثة سنوات من الموافقة، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرار مجلس الوزراء في العام الحالي، لتنفيذ قانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب والذي يتضمن زيادة مرتبات المعلمين .