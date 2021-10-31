سقوط طائرة السيولة النقدية بترهونة.. أحد أسباب تأجيل دوري كرة القدم

أخبار ليبيا 24

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم بشكل رسمي تأجيل انطلاق منافسات الدوري الليبي الممتاز.

وأشارت اللجنة إلى أن التأجيل جاء لعدم جاهزية عدد من الملاعب التي ستحتضن المسابقة.

وكان الاتحاد الليبي قد حدد في وقت سابق مطلع شهر نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق الدوري الليبي لكرة القدم.

وبحسب بيان لجنة المسابقات الذي أطلعت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، فإن انطلاق الدوري الليبي سيتأجل إلى حين صيانة وتجهيز بعض الملاعب المستهدفة لإقامة مباريات المسابقة.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل المسابقة بعد دخول بعض الملاعب الواقعة في نطاق الاتحاد الفرعي طرابلس للصيانة وملعب ترهونة الذي تعرض لأضرار اخرجته من حسابات الاتحاد بسبب سقوط طائرة مروحية على أرضيته.

و اعتمدت لجنة المسابقات 14 ملعبا لإقامة المسابقة وهي: ملاعب الزاوية وصرمان وصبراته والمدينة الرياضية مصراتة وملعب علي الزقوزي بطرابلس.

وملعب الخمس وملعب شهداء بنينا وملعب شيخ الشهداء بالبيضاء وإجدابيا والمرج والصداقة والقبة ودرنة.

بينما سيتم صيانة ملعب ترهونة الذي تعرض لأضرار مفاجأة جراء سقوط طائرة مروحية كانت تقل سيولة نقدية للمدينة.