هل تستمر أزمة الوقود في طبرق بعد زوال أسبابها

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط عيد حدوث اليوم الأحد. إن المدينة تشهد أمة وقود بسبب إضراب سائقي سيارات النقل العام.

لا أزمة

وأوضح حدوث. أن ماتشهده مدينة طبرق وضواحيها من نقص في الوقود ليس سببه شركة البريقة فالوقود بنوعيه البنزين والديزل متوفر بكميات كبيرة ولا وجود لأزمة نقص في الوقود.

وأشار مدير الإدارة إلى أن الصهاريج مملؤة بالوقود بالمستودع وننتظر فك الإضراب حتى تنفرج الأزمة.

وذكر حدوث أن سبب الأزمة. هو إضراب سائقي النقل العام مطالبين بزيادة الأجرة مابين مستودع طبرق ومحطات الوقود الملتزمين بتزويدها.

رقعة الأزمة

وأضاف حدوث أن الأزمة تمتد من الأبرق غرباً وإلى أمساعد شرقاً وإلى الجغبوب جنوباً وهي المناطق التي تتزود بالوقود من مستودع طبرق.

وذكر المسؤول ننتظر مساء اليوم الأحد رسو ناقلة نفطية على رصيف البريقة في طبرق لتفريغ كمية من البنزين مناصفة مع بنغازي.