منظمة الهجرة تعلن ترحيل 140 بنغاليا “طوعيا” من بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم السبت، عن ترحيل 140 بنغاليا، بينهم 9 حالات مرضية إلى بلادهم الخميس.

وأشارت المنظمة في بيان، إلى أن المهاجرين المُرحلين أُجريت لهم فحوصات طبية واختبارات “كورونا”، وذلك قبل صعودهم على متن الطائرة.

وأضافت أن هذه تعتبر أول رحلة طوعية للعودة الإنسانية، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية، وتزويدهم بمعدات الوقاية الشخصية.

وذكر البيان أن أكثر من 53 ألف مهاجر، تمت إعادتهم إلى بلادهم، بدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق الهجرة الإيطالي.

جدير بالذكر أن شهر أكتوبر الماضي شهد ترحيل 127 مهاجراً غامبياً، كانوا محتجزين في طرابلس، إلى بلادهم، في أول عملية منذ تعليق برنامج العودة الطوعية من من الأراضي الليبية، قبل أشهر.