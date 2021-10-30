مدارس نيويورك تمنع ارتداء أزياء لعبة الحبار

أخبار ليبيا24_متابعات

منعت عدد من المدارس في ولاية نيويورك الأميركية الأزياء المرتبطة بمسلسل “لعبة الحبار” بالتزامن مع احتفالات الهالوين .

وبحسب وكالة فرنس برس أن المدارس ارجعت قرارها لاعتبارها أن الإنتاج الكوري الجنوبي يحمل مدلولات شديدة العنف لا تناسب الأطفال.

وكانت عدد من المدارس للأطفال في الولايات سمحت بالملابس التنكرية عشية يوم الهالوين الذي يصادف هذا العام الأحد المقبل.

وفي منطقة فاييتفيل-مانليوس بشمال نيويورك والتي تتبع لها ست مدارس بينها ثلاث للمرحلة الابتدائية منع التلاميذ فيها من ارتداء أزياء مستوحاة من مسلسل “لعبة الحبار.

وأوضح مدير المدرسة كريغ تايس أن وذلك بسبب الرسائل العنيفة التي يمكن أن توحي بها.