“مانديلا” آخر انتدابات التحدي قبل انطلاق الدوري

30 أكتوبر، 2021 6:42 م
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محمد فتحي "مانديلا"
محمد فتحي "مانديلا"

أخبار ليبيا 24 – رياضة

كشف نادي التحدي عن التعاقد مع  لاعب الوسط  محمد فتحي “مانديلا” قادما من الأهلي بنغازي في صفقة انتقال حر .

وهذا التعاقد هو الأخير لفريق منطقة الصابري تحضيرا لانطلاق الدوري الممتاز .

ويعد مانديلا صاحب  33 عام من اللاعبين أصحاب الخبرة في الكرة الليبية وسبق وأن لعب في الدوري الليبي مع النصر والهلال والتحدي والنجوم والنجمة والأهلي بنغازي.

كما كانت له تجارب احترافية  في الدوري الأردني رفقة منشية بن حسن والشباب واليرموك الأردني.

من جانب آخر، قامت إدارة الكرة بنادي التحدي بتصعيد سبعة لاعبين من فئة الأواسط للفريق الأول وهم “محمد بوراوي – عبدالرؤوف الجحاوي – أيمن بن دردف – محمد عيسى – حمزة الظراط – عبدالرحمن بن غشير – طاهر الشريف” .

ويواصل التحدي تدريباته على أرضيه النادي بمنطقة الصابري تحت إشراف المدرب البوسني “إيجور ريميتيتش” .

ويبدأ فريق التحدي منافسات الدوري الليبي بلقاء  قوي أمام فريق  الأخضر .

 

30 أكتوبر، 2021 6:42 م
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