مابين المؤيدين والمعارضين .. استطلاع بشأن منح الجنسية لأبناء الليبيات المتزوجات من الأجنبي

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

طفت قضيّة حقوق الجنسية لأبناء الليبيات المتزوجات من أجنبي على السطح مجددًا، خاصة بعد قيام رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتشكيل لجنة لدراسة طلبات الحصول على الجنسية لهذه الفئة ولأصحاب الأرقام الإدارية.

أعاد هذا القرار النقاش في مسألة مصير العديد من أبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين، ورغم غياب إحصائيات رسمية تظل قضية منح المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي جنسيتها لأبنائها من القضايا الشائكة التي تثير الكثير من الجدل ما بين المؤيدين والمعارضين.

وتفاعل، المئات من مستخدمي منصتي التفاعل “فيسبوك” و”تويتر” مع استطلاع للرأي، نشرته أخبار ليبيا24، حول قرر الدبيبة بتشكيل لجان لدراسة منح الجنسية لأبناء الليبيات المتزوجات من الأجنبي.

وتباينت ردود، المشاركين الـ 399 في الاستطلاع بين “مناسب” و“غير مناسب ” حول توقيت قرار تشكيل لجان لدراسة منح الجنسية لأبناء الليبيات المتزوجات من الأجنبي، حيث عبر عدد من المشاركين عن أن الوقت مناسب بينما عبر آخرون على أن الوقت غير مناسب .

المشاركين بـ “مناسب”

يُسراً قالت إن القرار مناسب ولكن في حالة إذا اقره الدستور، وليس بالطريقة التي طرحها رئيس الحكومة بطريقة عابرة فقط .

كما أيدت “Nora elhadi” قرار الدبيبة، منوهة إلى أنه من المفترض على الدولة الليبية قد سنت هذا القرار منذ زمن .

ومن جهتها، أفادت “xbatOo_o” أنه من حق الأبناء من الأم الليبية الحصول على الجنسية الليبية، ولكن قرار كهذا يأتي بعد وضع دستور رسمي للبلاد .

وذكر “Hasan Atargy” أن القرار مناسب ومن حق الأنباء الحصول على الجنسية، إضافة إلى حصولهم على كامل حقوقهم وفي أقرب وقت .

كما علق المشترك “عبدالله يوسف” سوري الحنسية وهو مقيم في دولة ليبيا في الوقت الحالي، وقال إنه يعمل في مدينة بنغازي منذ زمن طويل، وهو يدير مصنع، وأتمني أن يوجد تشجيع للاستثمار ومنح الجنسي لكل رجال الأعمال من غير الجنسية الليبية .

وقالت “نجاة محمد” قرار مناسب، ولابد من فتح الملفات كلها على بعضها، ولم تقترف المرأة الليبية خطأ كبير ولم تتزوج شخص مسيحي أو من قارة أخري، وهذا ليس ذنب الأطفال، أين نخوة أبناء ليبيا ؟ .

ومن جهتها، رأت “جنتي أمي” أن القرار مناسب، لكن في حالة واحدة فقط، وهي وفاة الزوج الأجنبي، عندها يحق للأطفال أخد الجنسية .

المشاركين بـ “غير مناسب”

وقال “عبد الرؤوف” القرار غير مناسب أكيد والمفروض يمنع إعطاء الجنسية لأبناء الليبيات المتزوجات بأجانب وبقوة لأنه يؤثر على تركيبة المجتمع الليبى والديموغرافيا الليبية، وأنا أعرف أنه يحتاج لتشريع قبل ولكن على العموم غير منطقى سواء حاليًا أومستقبلاً يمكن معاملتهم كأبناء الليبيين ولكن بدون إعطائهم الجنسية الليبية.

واعتر “القمه القمه” أن الموضوع غير قابل للنقاش، وأنه تخريف وموضع خطير يعرض البلاد إلى الاحتلال غير المباشر موضوع خراب ليبيا .

ووجه “القمة القمة” كلمة إلى رئيس الحكومة الدبيبة “خليك فى مشكلة انقطاع الكهرباء الموضوع هذا يعني نهايتك سياسيًا وأخلاقيا وين الوطنية متاعك وين الغيره على ليبيا، الجنسية الليبية خط دونه الموت، حسب قوله .

وذهب “Saleh Asalabi” إلى أن موضوع الجنسية الليبية فيه ضياع للهوية، وسوف تجد كل من هب ودب يسعى للحصول على الجنسية الليبية والهدف هو الاستفادة من ثروات البلاد مثله مثل أبناء البلد وخاصة الدول الفقيرة زى مصر والدول الإفريقية.

وأكد أن التوقيت غير مناسب لمناقشة مثل هذه المواضيع حتى تقام دولة القانون.