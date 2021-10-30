في اجتماع القاهرة.. كوبيتش يؤكد على ضرورة إعداد خطة لخروج المرتزقة

أخبار ليبيا 24

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، في كلمته خلال في اجتماع اللجنة العسكرية “5+5” بالقاهرة أن اللجنة تعتزم وضع خطة وآلية لتنفيذ خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأوضح كوبيش أن الخطة ستنفذ بشكل تدريجي ومتوازن ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، من خلال المشاورات والمفاوضات مع دول جوار ليبيا وباقي الشركاء الدوليين.

وبحسب بيان البعثة، أعرب كوبيش عن أمله في أن يسفر اجتماع في القاهرة عن تفاهم متبادل بشأن اللبنات الأساسية وآليات التنسيق اللازمة للانسحاب.

وأن يمكِّن من الاتفاق على الخطوات الأولى لعملية الانسحاب التي ستأخذ في الاعتبار تماماً احتياجات ومخاوف ليبيا وجيرانها.

وأشار كوبيش إلى أنه يعول على تعاون أعضاء اللجنة الكامل ودعم الاتحاد الأفريقي في هذا المسعى النبيل والهام للغاية.

ويذكر أن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة.

وتبحث اللجنة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد.

وتأتي الاجتماعات بمشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، وممثلي عن دول جوار ليبيا.

وتعتزم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 خلال اجتماعها الثاني في مصر مناقشة سبل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

ويتزامن اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في القاهرة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراءها في 24 ديسمبر المقبل.