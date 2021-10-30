مركز الأمراض يعرب عن قلقه بشأن زيادة أعداد الوفيات بسبب كورونا

أخبار ليبيا 24

أعرب المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن قلقه لزيادة عدد الوفيات الأسبوعية بسبب فيروس كورونا في ليبيا.

وأكد المركز أنه بالرغم من انخفاض عدد الوفيات في ليبيا فإن الزيادة الاسبوعية في مؤشر نسبة الوفيات في ليبيا إلى 1.51% يدعو للقلق.

لافتا إلى أن ارتفاع المؤشر يعكس الخلل في قدرة المنظومة الطبية على تشخيص وعلاج الحالات.

وأشار المركز في تقريره الوبائي الأسبوعي إلى انتشار المرض بشكل بطئ.

وذلك في معظم المناطق كما تشير إليه التغيرات الأسبوعية في أعداد الحالات النشطة هذا الأسبوع.

وأوضح أن استقرار مؤشر التكاثر RT على أقل من 1,0 لمدة أكثر من شهرين هو دليل على تحسن الوضع الوبائي العام.

وأشار المركز إلى أن الوضع الوبائي في ليبيا يشهد استقرارا هذا الاسبوع نتيجة تحسن الوضع في مناطق غرب البلاد وتباطؤ انتشار المرض في المنطقة الشرقية.

ولفت المركز إلى أن معظم المناطق في ليبيا تشهد انخفاضا أو استقرارا في عدد الحالات المصابة بكورونا المسجلة أسبوعيا.

مؤكدا أنه جرى في طرابلس والكفرة تسجيل أكثر من 100 حالة لكل 100 ألف مواطن.

وأشار المركز أن عدم تسجيل أي حالات في عديد من المناطق يرجع إلى قلة عدد الاختبارات التي يتم إجراءها يوميا.

وأيضا سوء توزيعها جغرافيا والتي تشكل عائقا لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة.