فرنسا: خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب ضروري لاستقرار ليبيا

30 أكتوبر، 2021 7:40 م
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فرنسا
فرنسا

أخبار ليبيا 24 – خبر

شددت نائبة ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة، ناتالي برودهورست، على أن بلادها ترى ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لضمان استقرار البلاد.

وأشارت في تصريحات لها أمس الجمعة إلى أن إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة ضروري لتعزيز أمن ليبيا والمنطقة.

وقالت خلال اجتماع بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، إنها ستناقش هذا الملف في مؤتمر باريس، بحضور دول جوار ليبيا.

وأكدت ضرورة أن يصاحب العملية برامج للتسريح ونزع السلاح، مشيرة إلى انتهاكات المرتزقة وإفلاتهم من العقاب في أفريقيا الوسطى .

30 أكتوبر، 2021 7:40 م
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