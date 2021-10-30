صادرات وواردات شركة البريقة في طبرق خلال أكتوبر الجاري

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل، رصيف شركة البريقة لتسويق النفط في طبرق، 4 نواقل نفطية خلال شهر أكتوبر الجاري.

ويعتبر الرصيف من أهم الأرصفة التابعة لشركة البريقة، حيث يقوم هذا الرصيف بعمليات تصدير واستيراد، منتجات النفط الخام.

ويقوم الرصيف باستقبال النواقل النفطية الخاصة بالوقود بنوعيه (الديزل والبنزين) كما يقوم بتصدير منتجات مصفاة طبرق من المازوت والنافتا الخفيفة.

وخلال أكتوبر الجاري، استقبل الرصيف الناقلة النفطية (أنوار أفريقيا) حيث رست على الرصيف مرتين لتفريغ وقود البنزين بواقع 13 مليون لتر في كل مرة، بإجمالي 26 مليون لتر بنزين.

كما استقبل الرصيف، الناقلة النفطية (باوسي) لشحن 20 طنا متريا من “النافتا” الخفيفة وكانت في طريقها إلى إيطاليا.

هذا واستقبل الرصيف، الناقلة النفطية (آرين) لشحن 25 طن متري من مادة المازوت، وأحد منتجات مصفاة طبرق وكانت في طريقها إلى ميناء الخمس.