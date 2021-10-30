مخاطبا كوبيتش.. شكري: التواجد الأجنبي في ليبيا يؤثر على الاستقرار الإقليمي

أخبار ليبيا 24

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، التأكيد على موقف بلاده الداعي لخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وجاء ذلك خلال استقباله المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، اليوم السبت.

وشدد شكري على الأهمية البالغة التي توليها مصر لمف التواجد الأجنبي من تهديد واضح للسيادة الليبية على سائر ترابها الوطني.

إضافة إلى تأثيره المباشر على أمن دول الجوار الليبي والاستقرار الإقليمي.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، إن شكري أكد خلال على ضرورة أن تفضي أي تحركات دولية في هذا الشأن إلى خروج كافة أشكال التواجد الأجنبي.

وذلك بالتزامن وبلا استثناء أو تفرقة.

فضلا عن أهمية تنسيق الجهود من أجل اتخاذ موقف حاسم تجاه استمرار انتهاك بعض الأطراف لحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأضاف حافظ أن اللقاء تطرق أيضا إلى مسألة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

وذلك وفق خارطة الطريق التي أقرها الليبيون، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ومن جانبه، أطلع المبعوث الأممي الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، ورؤيته إزاء تحريك الأوضاع في لبيبا نحو الاستقرار.

كما أعرب كوبيتش عن تقديره لدور مصر الداعم لتثبيت الاستقرار في ليبيا، مثمنا في هذا الصدد استضافة القاهرة لاجتماعات لجنة “5+5″، وأهمية العمل على حشد الجهود من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي المشروعة نحو التنمية والازدهار.