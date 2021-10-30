شركة “انريكو ريفانيلي” الإيطالية أول العائدين لاستكمال المشاريع في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد وكيل ديوان بلدية طبرق، مسعود الوهراني مع مندوبين من شركة “انريكو ريفانيلي” الإيطالية اجتماع بعد عودتها إلى المدينة.

وقال الوهراني لأخبار ليبيا 24 إن الشركة خرجت من المدينة عام 2014 بسبب الأوضاع الأمنية في ليبيا ذلك الوقت .

وأكد بأن الشركة قد اختارت مكان لها بالمدينة لجلب معداتها وبناء المقر الخاص بها وفي انتظار وصول بقية المهندسين والإداريين التابعين للشركة لعودة نشاطها في البنية التحتية .

وأضاف الوهراني بأن الشركة قد عادت لاستكمال مشاريع البنية التحتية في إحياء الحدائق والزهور والقدس، وصلاح الدين وباب درنة .

بعد جهد قامت به بلدية وجهاز الإسكان والمرافق .

وسوف تباشر الشركة بالاتصال بالجهات الإدارية والقانونية بشأن استخراج التراخيص الخاصة بها مع بلدية طبرق.

وأكد الوهراني أن وصول الشركة الإيطالية سيكون له الأثر الطيب في عدد من المشاريع .

وأوضح الوهراني أن البلدية ستفتح باب عودة عدد من الشركات الأجنبية بعد التنسيق مع الجهات المسؤولة.

ولفت إلى أن من ضمن الشركات القادمة شركة المقاولون العرب لتنفيذ عدد من المشاريع وأهمها مشاريع الطرق .

يشار أن شركة انريكو ريفانيلي الإيطالية قد خرجت من طبرق بعد اختطاف أحد مهندسيها في مارس 2014 عن طريق أحد الجماعات الإرهابية المتطرفة التي كانت تتواجد بمدينة درنة وتم إطلاق سراحه بعد عدة شهور من اختطافه .